В Красноярском крае в воскресный день утонули двое мужчин

В Красноярском крае воскресным днем утонули двое мужчин, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Первая трагедия произошла в Балахтинском районе, недалеко от поселка Чистое Поле. Мужчина решил искупаться в реке Чулым, но, видимо, не рассчитал свои силы. Вторая беда случилась в Курагинском районе, на карьере «Южный», недалеко от поселка Курагино.
Спасатели сообщают, что оба инцидента случились там, где нет оборудованных мест для купания. И напоминают об элементарных правилах безопасности. Среди которых — не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Добавим, что на сегодняшний день в Красноярском крае открыты только три официальных пляжа для отдыха и купания. Один из них находится в Красноярске на острове Татышев, второй в Емельяновском районе и третий — в Балахтинском районе в урочище «Каштак», на берегу Красноярского моря. Всего три — на огромный регион!