В Красноярском крае в воскресный день утонули двое мужчин

Добавим, что на сегодняшний день в Красноярском крае открыты только три официальных пляжа для отдыха и купания. Один из них находится в Красноярске на острове Татышев, второй в Емельяновском районе и третий — в Балахтинском районе в урочище «Каштак», на берегу Красноярского моря. Всего три — на огромный регион!