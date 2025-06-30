Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» пытался отменить приговор

Скорый поезд Москва — Петербург был подорван на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года, тогда погибли 28 человек, свыше 90 получили ранения. Перед судом предстали Зелимхан Аушев и девять человек по фамилии Картоевы. В 2012 году они были приговорены к лишению свободы на срок от семи лет до пожизненного. Самое строгое из возможных наказание получил как раз Аушев, а также Беслан, Мурад и Татархан Картоевы.