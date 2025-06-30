Осужденный по делу о подрыве «Невского экспресса» пытался отменить приговор

В документах указано, что Аушев, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима «Вологодский пятак», обратился в местный суд с иском о признании его прав нарушенными. В заявлении осужденный указывал, что назначенное ему наказание «де-факто является неснижаемым» и он лишен возможности освободиться.
Аушев счел, что такое положение дел «унижает его человеческое достоинство, причиняет нравственные страдания». При этом на момент подачи иска мужчина не обращался с ходатайством об УДО, такое право, согласно закону, он получит после отбытия 25 лет лишения свободы, то есть спустя ещё примерно 12 лет.
Суды первой и апелляционной инстанции не нашли повода, чтобы удовлетворить требования, а Третий кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменил отказы в иске и прекратил производство по делу, так как постановленный в отношении Аушева приговор прошел все предусмотренные УПК РФ стадии обжалования, вступил в законную силу и обращен к исполнению.
«В сложившейся правовой ситуации суды не вправе оценивать правомерность назначенного Аушеву наказания», — говорится в решении кассационного суда.
Скорый поезд Москва — Петербург был подорван на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года, тогда погибли 28 человек, свыше 90 получили ранения. Перед судом предстали Зелимхан Аушев и девять человек по фамилии Картоевы. В 2012 году они были приговорены к лишению свободы на срок от семи лет до пожизненного. Самое строгое из возможных наказание получил как раз Аушев, а также Беслан, Мурад и Татархан Картоевы.
Как сообщали в то время в Генпрокуратуре РФ, все осужденные — уроженцы республики Ингушетия, четверо являются родственниками.
В СК РФ в свою очередь заявляли, что у братьев Картоевых были обнаружены видеозаписи учебных фильмов по переделке мобильных телефонов, с помощью которых приводят в действие взрывные устройства, у Зелимхана Аушева был найден уже собранный телефон с подсоединенными проводами и с детонатором идентичный тому, который был обнаружен на месте подрыва «Невского экспресса». В доме боевиков, как сообщало следствие, также нашли большое количество огнестрельного оружия и компонентов взрывных устройств.