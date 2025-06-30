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В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Танкер «Ахиллес» в Уссурийском заливе у Владивостока в условиях плохой видимости задел маломерный катер, оттуда выпали два человека, но их сразу же подобрали, сообщил РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков.

Источник: © РИА Новости

«Вчера вечером при следовании из порта Владивосток через Уссурийский залив танкер “Ахиллес”, находящийся на фарватере, примерно у острова Скрыплева зацепил плавучий якорь маломерного катера. Видимость была ограничена. Произошло касание маломерного катера о борт танкера. Из находящихся на катере пяти человек двое выпали за борт. Оба выпавших за борт были подобраны маломерным судном, находящимся рядом», — сказал Пирожков.

По его словам, пострадавших нет, помощь не потребовалась. У катера повреждений нет.