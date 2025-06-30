В Уссурийском заливе у Владивостока танкер задел маломерный катер

«Вчера вечером при следовании из порта Владивосток через Уссурийский залив танкер “Ахиллес”, находящийся на фарватере, примерно у острова Скрыплева зацепил плавучий якорь маломерного катера. Видимость была ограничена. Произошло касание маломерного катера о борт танкера. Из находящихся на катере пяти человек двое выпали за борт. Оба выпавших за борт были подобраны маломерным судном, находящимся рядом», — сказал Пирожков.