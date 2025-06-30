Десять дней в Дальнереченске не могут найти ушедшую из дома женщину

В Приморье объявили поиски 36-летней жительницы Дальнереченска. Известно, что 20 июня этого года Виктория Михайличенко около 20:00 ушла из дома по адресу Пушкина, 19, с тех пор ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками она не выходила.