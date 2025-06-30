Десять дней в Дальнереченске не могут найти ушедшую из дома женщину

В Приморье объявили поиски 36-летней жительницы Дальнереченска. Известно, что 20 июня этого года Виктория Михайличенко около 20:00 ушла из дома по адресу Пушкина, 19, с тех пор ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками она не выходила.
По информации волонтеров «ПримПоиска», рост Виктории составляет 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч и серые глаза. Последний раз, когда ее видели, она была одета в черную куртку с белыми рисунками, черные легинсы и такого же цвета тапочки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по следующим телефонам: 8−423−562−57−05, 102, 112 (полиция) или 8−951−015−10−56, 8−914−721−22−32 (волонтеры).