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Десять дней в Дальнереченске не могут найти ушедшую из дома женщину

С 20 июня пропавшая не выходит на связь с родственниками.

Источник: Соцсети

В Приморье объявили поиски 36-летней жительницы Дальнереченска. Известно, что 20 июня этого года Виктория Михайличенко около 20:00 ушла из дома по адресу Пушкина, 19, с тех пор ее местонахождение неизвестно, на связь с родственниками она не выходила.

По информации волонтеров «ПримПоиска», рост Виктории составляет 170 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы ниже плеч и серые глаза. Последний раз, когда ее видели, она была одета в черную куртку с белыми рисунками, черные легинсы и такого же цвета тапочки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по следующим телефонам: 8−423−562−57−05, 102, 112 (полиция) или 8−951−015−10−56, 8−914−721−22−32 (волонтеры).