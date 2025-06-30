Бастрыкин затребовал доклад по делу обрушения аттракциона во Владивостоке

Инцидент произошёл в субботу, 28 июня, во второй половине дня. По предварительным данным, причиной происшествия стало ненадлежащее обслуживание и эксплуатация игрового оборудования. Прокуратура Приморского края сообщила, что в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены сведения об аварии, после чего начата проверка технического состояния всех аттракционов на набережной.