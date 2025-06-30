Бастрыкин затребовал доклад по делу обрушения аттракциона во Владивостоке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после происшествия на Спортивной набережной Владивостока.
Как написал Telegram-канал «Следком Приморья», поводом для проверки стало обрушение одного из детских аттракционов, в результате которого пострадал шестилетний ребёнок. У мальчика диагностирован ушиб головы. После оказания медицинской помощи его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошёл в субботу, 28 июня, во второй половине дня. По предварительным данным, причиной происшествия стало ненадлежащее обслуживание и эксплуатация игрового оборудования. Прокуратура Приморского края сообщила, что в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены сведения об аварии, после чего начата проверка технического состояния всех аттракционов на набережной.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия, а материалы проверки прокуратуры направлены для решения вопроса об уголовном преследовании ответственных лиц. Вопросы технического состояния и безопасности аттракционов на Спортивной набережной остаются на контроле правоохранительных органов.