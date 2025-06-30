Девочку жестоко избили в детском лагере на Камчатке, возбуждено уголовное дело

Группа подростков совершила жестокое нападение на девочку, зафиксировав свои действия на видео и распространив его в социальных сетях. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе. Пострадавшая приехала в лагерь в начале июня и поначалу хорошо проводила время со своими сверстниками. Однако позже в лагере появилась «банда», которая установила порядки, напоминающие «дедовщину». Школьницу загнали в угол и жестоко избили, снимая происходящее на телефон.