Девочку жестоко избили в детском лагере на Камчатке, возбуждено уголовное дело

Группа подростков совершила жестокое нападение на девочку, зафиксировав свои действия на видео и распространив его в социальных сетях. Инцидент произошёл в детском оздоровительном лагере «Альбатрос», расположенном в Елизовском районе. Пострадавшая приехала в лагерь в начале июня и поначалу хорошо проводила время со своими сверстниками. Однако позже в лагере появилась «банда», которая установила порядки, напоминающие «дедовщину». Школьницу загнали в угол и жестоко избили, снимая происходящее на телефон.
«В социальных медиа сообщается, что в детском лагере на Камчатке группа несовершеннолетних причинила телесные повреждения девочке. Кроме того, дети могли совершить и иные противоправные действия. Отмечается, что на жалобы родителей руководство лагеря не реагирует», — говорится в официальном сообщении ведомства.
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