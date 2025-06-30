По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Шамсидин Фаридуни

Непосредственным исполнителем теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» стал Шамсидин Фаридуни — единственный из четырёх террористов, кто полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Об этом говорится в материалах дела, которые изучил ТАСС.
«Вину признал полностью, раскаивается в содеянном», — указано в показаниях 26-летнего обвиняемого. Три других фигуранта — Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачаболизада и Далерджон Мирзоев — также признали вину, однако раскаиваться не стали.
Фаридуни, гражданин Таджикистана, ранее жил со своей семьёй в кишлаке Лойоби, примерно в 50 километрах от Душанбе. Там он работал на стройке, а затем — в лепешечной в Гиссаре. Именно он неоднократно посещал концертный зал с целью подготовки теракта и был запечатлён фотографом на фоне афиши группы «Пикник», выступавшей в день нападения.
Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 потерпевших, подтвердил ТАСС подлинность изученных документов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года. По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 149 человек, один числится пропавшим без вести, а 609 получили ранения различной степени тяжести. Ущерб от нападения оценивается примерно в 6 миллиардов рублей. После атаки четверо исполнителей пытались скрыться на территории Украины, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Некоторые пособники террористов получили указания покинуть Россию, однако были задержаны при попытке пересечения границы.
Уголовное дело по обвинению 19 человек направлено в прокуратуру для передачи в суд. Среди фигурантов — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидокрами Рачабализада, Шахромджон Гадоев и другие. Следствие по двум организаторам и четырём участникам террористической группы продолжается. Исполнителям теракта в Крокусе обещали по 1 млн рублей.