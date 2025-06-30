По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном только Шамсидин Фаридуни

Фаридуни, гражданин Таджикистана, ранее жил со своей семьёй в кишлаке Лойоби, примерно в 50 километрах от Душанбе. Там он работал на стройке, а затем — в лепешечной в Гиссаре. Именно он неоднократно посещал концертный зал с целью подготовки теракта и был запечатлён фотографом на фоне афиши группы «Пикник», выступавшей в день нападения.