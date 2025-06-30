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Военнослужащий из Тулуна героически погиб в зоне СВО

С Александром Курньянович простятся 1 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Александр Курньянович героически погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащий был жителем города Тулуна. Об этом КП-Иркутск сообщили в местной администрации.

— Администрация выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра. Его имя навсегда останется в истории нашей страны как пример мужества и отваги, — прокомментировали в пресс-службе администрации Тулуна.

С участником СВО простятся 1 июля 2025 года в храме Святителя Луки Крымского, возле местной городской больницы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что четверо военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. Среди них два жителя из областного центра, один из Иркутского района и еще один житель Нижнеудинска.