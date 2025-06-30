Сальдо рассказал о рейдах российских военных на правый берег Днепра

Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. В октябре того же года российский лидер подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. ВС РФ и сегодня планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом.