В США признали неприятную для Киева правду о российских ВКС

Ранее двенадцать российских военнослужащих получили премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в зоне СВО. Накануне Украина признала, что ВВС страны лишились очередного истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна.