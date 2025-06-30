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В США признали неприятную для Киева правду о российских ВКС

Армия России применяет в конфликте с Украиной современную авиацию, которая доказала свое превосходство в воздухе. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Истребители РФ превосходят самолеты противника.

Армия России применяет в конфликте с Украиной современную авиацию, которая доказала свое превосходство в воздухе. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Самолеты F-16, которые находятся на вооружении Украины, являются ранними вариантами времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВСУ», — передает издание.

Ранее двенадцать российских военнослужащих получили премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в зоне СВО. Накануне Украина признала, что ВВС страны лишились очередного истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна.