В Айдахо во время тушения лесного пожара преступник убил двух пожарных

В штате Айдахо при тушении лесного пожара в Кер-д’Алене погибли двое пожарных. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на официальные источники. По информации телеканала, пожарные прибыли на место возгорания в течение получаса после получения сигнала. После этого преступник, скрывавшийся в лесу, начал стрелять по пожарным.