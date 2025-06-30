В Айдахо во время тушения лесного пожара преступник убил двух пожарных

«Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооружённого мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д’Алене, штат Айдахо», — говорится в сообщении.
Шериф округа Джефф Ховард заявил, что в настоящее время ведётся расследование инцидента. Власти разыскивают стрелявшего с использованием полицейского вертолёта.
Ранее Life.ru писал, что в городе Соликамске Пермского края при тушении пожара в одноэтажном деревянном доме погибли два сотрудника МЧС. Во время борьбы с огнём произошло обрушение крыши, и пожарные оказались под завалами.