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В Айдахо во время тушения лесного пожара преступник убил двух пожарных

В штате Айдахо при тушении лесного пожара в Кер-д’Алене погибли двое пожарных. Об этом сообщил ABC News, ссылаясь на официальные источники. По информации телеканала, пожарные прибыли на место возгорания в течение получаса после получения сигнала. После этого преступник, скрывавшийся в лесу, начал стрелять по пожарным.

Источник: Life.ru

«Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооружённого мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д’Алене, штат Айдахо», — говорится в сообщении.

Шериф округа Джефф Ховард заявил, что в настоящее время ведётся расследование инцидента. Власти разыскивают стрелявшего с использованием полицейского вертолёта.

Ранее Life.ru писал, что в городе Соликамске Пермского края при тушении пожара в одноэтажном деревянном доме погибли два сотрудника МЧС. Во время борьбы с огнём произошло обрушение крыши, и пожарные оказались под завалами.