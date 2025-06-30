В Иркутской области за неделю в ДТП погибли семь человек

С 23 по 29 июня 2025 года на дорогах в Иркутской области произошло 50 ДТП. В них погибли семь человек, среди них 15-летний подросток. Еще 57 человек травмировались. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
— В основном аварии происходили из-за несоблюдения очередности проезда, нарушения правил расположения авто на дороге, правил проезда пешеходных переходов, превышения скорости и выезда на встречную полосу, — уточнили в Госавтоинспекции.
Также инспекторы уточняют, что три аварии случились с участием водителей в нетрезвом виде, еще 19 автомобилистов управляли транспортом без водительских прав.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре легковушка упала в котлован на пересечении Лермонтова и Чернышевского.