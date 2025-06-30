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Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Иркутска для тушения лесных пожаров в Бурятии

В борьбе с огнем задействовано 756 человек и 106 единиц техники.

Источник: Без источника

Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл из Иркутска в Улан-Удэ для тушения лесных пожаров в Бурятии. Авиация ведомства используется для переброски специалистов Авиалесоохраны, груза, провизии и инвентаря в труднодоступные районы, а также борьбы с огнем с воздуха. Всего в тушении пожаров задействованы 756 человек и 106 единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Ранее агентство сообщало, что по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Читу выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Иркутской области. 50 человек и 10 единиц техники отправится в районы с наиболее сложной обстановкой.