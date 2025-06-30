Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Иркутска для тушения лесных пожаров в Бурятии

Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл из Иркутска в Улан-Удэ для тушения лесных пожаров в Бурятии. Авиация ведомства используется для переброски специалистов Авиалесоохраны, груза, провизии и инвентаря в труднодоступные районы, а также борьбы с огнем с воздуха. Всего в тушении пожаров задействованы 756 человек и 106 единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Бурятия.