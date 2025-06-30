ТАСС: Из исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном только один

Гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни*, который является одним из четырех исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Три других террориста — Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* — хотя полностью и признали вину, но не стали раскаиваться в содеянном. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
— Вину признал полностью. В содеянном раскаивается, — следует из показаний Фаридуни.
26-летний мужчина ранее проживал со своей семьей в 50 километрах от Душанбе в кишлаке Лойоби. Там он работал сначала на стройке, а потом в лепешечной в Гиссаре. Именно Фаридуни неоднократно приходил в «Крокус» для планирования теракта, где попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день теракта, сказано в статье.
Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» признались, что его организатором была Украина. Один из обвиняемых рассказал, что, услышав разговоры между другими террористами Шамсидином Фаридуни* и Далерджоном Мирзоевым*, он понял, что их используют в интересах другой страны — Украины, которая не имеет никакого отношения к мусульманскому миру и решает свои задачи в РФ чужими руками.
Расследование уголовного дела в отношении террористического акта завершили 23 июня.
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.