ТАСС: Из исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в содеянном только один

26-летний мужчина ранее проживал со своей семьей в 50 километрах от Душанбе в кишлаке Лойоби. Там он работал сначала на стройке, а потом в лепешечной в Гиссаре. Именно Фаридуни неоднократно приходил в «Крокус» для планирования теракта, где попал в кадр фотографа на фоне афиши группы «Пикник», которая должна была выступать в день теракта, сказано в статье.