Пожар охватил дом на Шеронова в Хабаровске, две женщины госпитализированы

В Хабаровске утром 30 июня поступил вызов о пожаре в двухэтажном деревянном доме барачного типа на улице Шеронова. Сообщение от очевидцев поступило в 09:46, после чего пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на место происшествия по повышенному рангу пожара.
К моменту прибытия огнеборцев горели помещения на первом и втором этажах, огонь уже распространился на крышу здания. Ещё до прибытия спасателей две женщины 33 и 34 лет были госпитализированы бригадой скорой помощи.
Во время тушения пожара произошло обрушение перекрытий между вторым этажом и чердаком. Спустя 40 минут пожарным удалось остановить распространение огня, а в 10:40 открытое пламя было ликвидировано. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы — разборка конструкций, проливка и проверка на наличие скрытых очагов.
Предварительная площадь повреждений составляет около 70 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора МЧС России.
В тушении участвуют 25 человек личного состава и 7 единиц техники, — сообщает телеграм-канал МЧС по Хабаровскому краю.