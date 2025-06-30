Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар охватил дом на Шеронова в Хабаровске, две женщины госпитализированы

Огонь повредил 70 квадратных метров, пожарные продолжают работы.

Источник: Соцсети

В Хабаровске утром 30 июня поступил вызов о пожаре в двухэтажном деревянном доме барачного типа на улице Шеронова. Сообщение от очевидцев поступило в 09:46, после чего пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на место происшествия по повышенному рангу пожара.

К моменту прибытия огнеборцев горели помещения на первом и втором этажах, огонь уже распространился на крышу здания. Ещё до прибытия спасателей две женщины 33 и 34 лет были госпитализированы бригадой скорой помощи.

Во время тушения пожара произошло обрушение перекрытий между вторым этажом и чердаком. Спустя 40 минут пожарным удалось остановить распространение огня, а в 10:40 открытое пламя было ликвидировано. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы — разборка конструкций, проливка и проверка на наличие скрытых очагов.

Предварительная площадь повреждений составляет около 70 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора МЧС России.

В тушении участвуют 25 человек личного состава и 7 единиц техники, — сообщает телеграм-канал МЧС по Хабаровскому краю.