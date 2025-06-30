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В Челябинске завели уголовное дело после стрельбы в двух мужчин

В Челябинске завели уголовное дело после стрельбы в двух мужчин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Напомним, все произошло в Тракторозаводском районе на улице Танкистов еще 24 июня.

Неизвестные из травматического пистолета выстрелили в двух местных жителей 2000 года рождения. До приезда бригады СМП первую медицинскую помощь пострадавшим оказывал боец ОМОН, ставший случайным свидетелем расправы.

Горожане с ранениями конечностей были эвакуированы в больницу, одного из них пришлось госпитализировать, второму назначили амбулаторное лечение.

Нападавшие с места происшествия скрылись на машине Lada Granta. Ориентировка с описанием транспортного средства была передана всем экипажам Госавтоинспекции. Вскоре автомобиль был задержан, 24-летний водитель доставлен в отдел полиции.

«В настоящее время все участники инцидента установлены: стрелявший из травматического пистолета задержан, также задержаны другие участники противоправного деяния. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Проводятся следственные действия», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Там добавили, что «работа по установлению обстоятельств совершенного противоправного деяния продолжается и находится на контроле у руководства городского УМВД».

По словам очевидцев, действие происходило около супермаркета «Магнит». Мужчины в медицинских масках подъехали к парковке у магазина, заблокировали проезд иномарке и расстреляли водителя и пассажира, а потом скрылись.