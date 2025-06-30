Семилетний ребенок погиб при падении с пятого этажа в Красноярске

Мальчик получил смертельные травмы, выпав из окна квартиры пятого этажа в Красноярске.
Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье вечером на улице Королева. Следователи возбудили уголовное дело, проинформировали в региональном управлении СК.
По данным ведомства, мальчик, находившийся дома с мамой и бабушкой, захотел пить и вышел на кухню, окно которой было приоткрыто. Как полагают правоохранители, дошкольник сел на подоконник, и эта неосторожность привела к падению с высоты на козырек подъезда.
Сотрудники Следственного комитета уточняют обстоятельства случившегося. Известно, что семья не числилась на профилактическом учете.