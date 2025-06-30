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Семилетний ребенок погиб при падении с пятого этажа в Красноярске

Мальчик получил смертельные травмы, выпав из окна квартиры пятого этажа в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

Мальчик получил смертельные травмы, выпав из окна квартиры пятого этажа в Красноярске.

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье вечером на улице Королева. Следователи возбудили уголовное дело, проинформировали в региональном управлении СК.

По данным ведомства, мальчик, находившийся дома с мамой и бабушкой, захотел пить и вышел на кухню, окно которой было приоткрыто. Как полагают правоохранители, дошкольник сел на подоконник, и эта неосторожность привела к падению с высоты на козырек подъезда.

Сотрудники Следственного комитета уточняют обстоятельства случившегося. Известно, что семья не числилась на профилактическом учете.