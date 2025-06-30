Семилетний ребенок погиб при падении с пятого этажа в Красноярске

По данным ведомства, мальчик, находившийся дома с мамой и бабушкой, захотел пить и вышел на кухню, окно которой было приоткрыто. Как полагают правоохранители, дошкольник сел на подоконник, и эта неосторожность привела к падению с высоты на козырек подъезда.