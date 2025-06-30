Омича осудили за покусанного в поезде стража порядка

По сведениям Глазовского районного суда Удмуртской Республики, обнародованным в минувшую субботу, 28 июня 2025 года, вынесен приговор 24-летнему омичу, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и двух эпизодах по статье «Оскорбление представителя власти». Озвучено, что разбирательству предшествовал инцидент с участием молодого человека в поезде Москва — Абакан в феврале 2025 года.
Согласно опубликованной информации, омича якобы заметили курящим в тамбуре, в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов.
«Для составления административного протокола подсудимому предложено пройти в служебное купе сотрудников полиции, на что молодой человек ответил отказом, на законные требования полицейских никак не реагировал, вслед за этим начал оскорблять сотрудников полиции грубой нецензурной бранью. Затем подсудимый нанес удар ногой в область паха полицейскому и укусил за предплечье правой руки, чем причинил физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека правого предплечья», — приводится в материалах суда.
По данным инстанции, в результате сотрудники органов вынуждены были применить к дебоширу силу, заковать его в наручники, после чего омича сняли с поезда и доставили в дежурную часть при станции Березино.
Обозначено, что молодой человек признал вину в инкриминируемых преступлениях, суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с аналогичным по продолжительности испытательным сроком.