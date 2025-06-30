Омича осудили за покусанного в поезде стража порядка

По сведениям Глазовского районного суда Удмуртской Республики, обнародованным в минувшую субботу, 28 июня 2025 года, вынесен приговор 24-летнему омичу, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и двух эпизодах по статье «Оскорбление представителя власти». Озвучено, что разбирательству предшествовал инцидент с участием молодого человека в поезде Москва — Абакан в феврале 2025 года.