Сухогруз «Ахиллес» протаранил рыбацкий катер в Японском море

29 июня в акватории Владивостока загорелся катер-катамаран «Мерлион», над судном поднялся столб черного дыма. На борту в момент происшествия находились люди, но их удалось эвакуировать. Пожар произошел около острова Шкота, огонь охватил судно посреди моря, а клубы дыма были хорошо видны с берега.