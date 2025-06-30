Сухогруз «Ахиллес» протаранил рыбацкий катер в Японском море

Танкер «Ахиллес», который следовал на выход из порта Владивостока, задел якорный трос рыбацкого катера. Двое мужчин оказались за бортом маломерного судна. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
— В результате рывка два пассажира маломерного судна оказались в воде. Их подняли на борт. По предварительной информации, за медпомощью они не обращались, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящий момент сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося. Организована проверка.
29 июня в акватории Владивостока загорелся катер-катамаран «Мерлион», над судном поднялся столб черного дыма. На борту в момент происшествия находились люди, но их удалось эвакуировать. Пожар произошел около острова Шкота, огонь охватил судно посреди моря, а клубы дыма были хорошо видны с берега.
Ранее скоростной катер Thanamarine 555 с россиянами на борту взорвался у острова Ко Майтон. На борту судна находилось 37 человек, среди которых были преимущественно туристы из России, один гид и трое членов экипажа.