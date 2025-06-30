Экс-помощник Кучмы рассказал о совместном ударе России и США по Украине

«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто», — отметил Соскин. По его мнению, прямые контакты главы Службы внешней разведки РФ и директора ЦРУ стали «очередным ударом» по Украине.