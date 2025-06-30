В Екатеринбурге арестовали еще одного предполагаемого участника этнической ОПГ

Как ранее сообщалось, Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу Мазахира С., обвиняемого в участии в серии убийств и покушений на убийство. «Суд избрал Мазахиру С. меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года. По версии следствия, мужчина входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 гг», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.