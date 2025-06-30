В Екатеринбурге арестовали еще одного предполагаемого участника этнической ОПГ

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. Он будет заключен под стражу по 19 июля 2025 года.
Сафарову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. По этой же статье обвиняются Гянджиев Ахлиман Сатдар оглы, Лалаев Шахин Мамедали оглы и Сафаров Бакир Мехди оглы. На данный момент им продлен срок содержания под стражей на 72 часа с момента вынесения постановления. Ранее судом было принято решение о содержании под стражей Сафарова Мазахира и Акифа Мохбалы оглы по 19 июля 2025 года.
По информации следователей, все они входили в состав этнической преступной группы, ответственной за ряд эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах.
Как ранее сообщалось, Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение заключить под стражу Мазахира С., обвиняемого в участии в серии убийств и покушений на убийство. «Суд избрал Мазахиру С. меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года. По версии следствия, мужчина входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 гг», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
Постановления суда в законную силу пока не вступили.