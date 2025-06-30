Двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения возгорания

Источник в правоохранительных кругах, знакомый с ситуацией, сообщил телеканалу, что поиск подозреваемых ведется, над местностью патрулирует полицейский вертолет, пытающийся обнаружить стрелка с воздуха. Собеседник отметил, что посадка воздушного судна в этой пересеченной гористой местности может представлять сложность, поскольку стрелявший все еще не задержан.