Двое пожарных погибли при стрельбе из засады во время тушения возгорания

Пожарные подверглись снайперскому обстрелу из засады при ликвидации природного пожара в северной части американского штата Айдахо, двое сотрудников погибли, сообщил глава шерифского ведомства округа Кутеней Роберт Норрис, передает CNN.
«Мы не знаем, был ли там один, два, три или четыре стрелка», — заявил он на брифинге.
Руководитель пожарной службы района Северных озер Пэт Райли уточнил, что прибывшие на место огнеборцы были встречены выстрелами из укрытия при реагировании на возгорание в природном массиве на горе Кэнфилд, популярной зоне для треккинга в горном ареале Кер-д’Ален.
Правоохранители проинформировали, что пули летели с нескольких направлений. Шериф Норрис заверил, что силы правопорядка устранят данную угрозу.
Источник в правоохранительных кругах, знакомый с ситуацией, сообщил телеканалу, что поиск подозреваемых ведется, над местностью патрулирует полицейский вертолет, пытающийся обнаружить стрелка с воздуха. Собеседник отметил, что посадка воздушного судна в этой пересеченной гористой местности может представлять сложность, поскольку стрелявший все еще не задержан.
Представитель ФБР проинформировал журналистов, что бюро оказывает поддержку властям округа Кутеней. Лейтенант управления шерифа округа Джефф Ховард рассказал телеканалу, что следствие рассматривает версию о возможном умышленном поджоге с целью заманить пожарных на место происшествия.
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