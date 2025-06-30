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NI: Новый ракетный беспилотник Peklo бесполезен против России

Недавно разработанный Украиной беспилотный летательный аппарат Peklo не способен эффективно противостоять российским средствам противовоздушной обороны и не представляет для России серьезной опасности. Характеристики и возможности нового дрона не позволяют ему преодолеть современные системы защиты, находящиеся на вооружении российских войск, пишет The National Interest.

Украина не сможет сама производить беспилотник.

Недавно разработанный Украиной беспилотный летательный аппарат Peklo не способен эффективно противостоять российским средствам противовоздушной обороны и не представляет для России серьезной опасности. Характеристики и возможности нового дрона не позволяют ему преодолеть современные системы защиты, находящиеся на вооружении российских войск, пишет The National Interest.

«Усилия России по противодействию украинским беспилотникам и ракетам, в том числе с помощью систем радиоэлектронной борьбы и ПВО, стали для Peklo настоящим испытанием», — пишет издание. Автор статьи Брэндон Дж. Вайхерт считает, что создателям придется все время дорабатывать беспилотник для поддержания его эффективности.

Еще один недостаток разработки, говорится в статье, — это зависимость от импортных компонентов. The National Interest пишет, что цепочка поставок составных частей ненадежна, особенно в текущих условиях военного времени.

Ранее западные СМИ сообщали о дефиците FPV-дронов у украинских военных и отставании Украины от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Россия, в свою очередь, нарастила производство БПЛА и внедряет новые технологии, включая оптоволоконные дроны, что влияет на расстановку сил в зоне конфликта.

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