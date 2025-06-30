Al Jazeera: в Газе из-за ударов Израиля погибли не менее 72 человек

В частности, по их информации, за минувший день жертвами израильской атаки стали 47 палестинцев в городе Газа. Среди погибших были люди, ищущие продовольствия в центрах распределения помощи, поскольку и без того катастрофическая гуманитарная ситуация в осажденном анклаве ухудшается с каждым днем, отмечает телеканал.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.
18 мая власти еврейского государства объявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции «Колесницы Гидеона» по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса Нетаньяху, «наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа», нанося «точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции».