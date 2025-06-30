Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: в Газе из-за ударов Израиля погибли не менее 72 человек

ДУБАЙ, 30 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 72 человека погибли и многие получили ранения 29 июня в секторе Газа в результате ударов армии Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Источник: AP 2024

В частности, по их информации, за минувший день жертвами израильской атаки стали 47 палестинцев в городе Газа. Среди погибших были люди, ищущие продовольствия в центрах распределения помощи, поскольку и без того катастрофическая гуманитарная ситуация в осажденном анклаве ухудшается с каждым днем, отмечает телеканал.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

18 мая власти еврейского государства объявили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции «Колесницы Гидеона» по разгрому ХАМАС в секторе Газа. По информации офиса Нетаньяху, «наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа», нанося «точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции».

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше