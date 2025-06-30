Al Jazeera: в Газе из-за ударов Израиля погибли не менее 72 человек

В частности, по их информации, за минувший день жертвами израильской атаки стали 47 палестинцев в городе Газа. Среди погибших были люди, ищущие продовольствия в центрах распределения помощи, поскольку и без того катастрофическая гуманитарная ситуация в осажденном анклаве ухудшается с каждым днем, отмечает телеканал.