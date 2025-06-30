СК возбудил дело после инцидента с отравлением сотрудников в ТЦ Владивостока

Во Владивостоке завели уголовное дело по факту инцидента в торговом центре «Реми», где из-за предполагаемой утечки газа пострадали девять человек. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.
Сам инцидент произошёл 29 июня. В торговом центре «Реми» был замечен запах газа, после чего началась эвакуация. По данным МЧС Приморского края, в здании действительно ощущался запах газа. Министерство здравоохранения региона уточнило, что один человек был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а ещё восьми пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Представители правительства Приморья сообщили, что помещения и зона касс были проверены с помощью газоанализатора, но ничего подозрительного не нашли. Проверки продолжились. Полиция предполагает, что в торговом центре мог быть распылён газ неизвестного происхождения.
Следствие возбудило уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном управлении.
Ранее KP.RU писал о случае в Перми. Прокуратура начала проверку после массового отравления в одном из развлекательных заведений города. С 25 июня в больницы обратились несколько человек с симптомами пищевого отравления. Отмечается, что более 30 школьников почувствовали недомогание после выпускного вечера в банкетном зале в центре Перми.