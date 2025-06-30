СК возбудил дело после инцидента с отравлением сотрудников в ТЦ Владивостока

Сам инцидент произошёл 29 июня. В торговом центре «Реми» был замечен запах газа, после чего началась эвакуация. По данным МЧС Приморского края, в здании действительно ощущался запах газа. Министерство здравоохранения региона уточнило, что один человек был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а ещё восьми пострадавшим назначено амбулаторное лечение.