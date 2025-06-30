ВСУ бьют по своим солдатам, чтобы те не смогли сдаться в плен ВС РФ, заявил штурмовик Прометей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать заградотряды на основе FPV-дронов, чтобы уничтожать собственных бойцов, пытающихся сдаться в плен. Об этом сообщил заместитель командира по военно-политической работе одной из российских бригад с позывным Прометей.
«Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, — они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды», — отметил Прометей. Его слова передает РИА «Новости».
О том, что ВСУ стараются воспрепятствовать сдаче в плен своих военных, сообщалось не раз. Так 18 июня штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик заявил, что в Алексеевке украинские военные вступили в бой со своими сослуживцами, чтобы не дать тем сдаться. Применяли для уничтожения военных минометы, FPV-дроны, «Бабы Яги».