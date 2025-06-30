ВСУ создают заградотряды из FPV-дронов и атакуют своих бойцов

«Если противник видит, что кто-то из их бойцов пытается сдаться, — они даже не по нашим солдатам запускают FPV-дроны, а прямо по своим. Они пытаются добить своих, чтобы те не попали в плен. Это, по сути, заградотряды», — отметил Прометей. Его слова передает РИА «Новости».