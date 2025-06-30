В крематории в Мексике хранили сотни тел погибших, выдавая родственникам чужие останки

Ранее в штате Коннектикут в США в заваленном мусором доме были найдены останки 73-летней женщины-детектива Мэри Нотаранджело. Об исчезновении Нотаранджело, ушедшей на пенсию в 1996 году, сообщил её старый друг. Он обратился в полицию в июле 2024 года, незадолго до этого женщина жаловалась на плохое самочувствие. Обнаружение останков потребовало масштабной поисковой операции с использованием специально обученной собаки, дрона и экспертов по утилизации отходов. Дом детектива представлял собой свалку, для расчистки которой использовали тяжёлую технику.