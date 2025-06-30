Под Пермью в жёстком ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель иномарки

Авария произошла 29 июня около 17:50 на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Изначально о ней сообщили в соцсетях очевидцы. Телеграм-канал «ЧП Пермь» опубликовал видео последствий аварии. На нём видно, что после столкновения корпус одной из машин был разбит всмятку. На месте работали представители полиции, пожарные, спасатели, медики.