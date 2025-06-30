Под Пермью в жёстком ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель иномарки

Авария произошла 29 июня около 17:50 на автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь. Изначально о ней сообщили в соцсетях очевидцы. Телеграм-канал «ЧП Пермь» опубликовал видео последствий аварии. На нём видно, что после столкновения корпус одной из машин был разбит всмятку. На месте работали представители полиции, пожарные, спасатели, медики.
В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали подробности аварии, уточнив, что информация предварительная.
«Со стороны Нытвы в направлении Перми двигался автомобиль Hyundai под управлением мужчины 1994 года рождения. Водитель на 1075-м километре, по предварительной информации, при перестроении допустил столкновение с автомобилем “КамАЗ”, а в дальнейшем — с автомобилем Mitsubishi», — пояснили perm.aif.ru в полиции.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.