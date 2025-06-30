Только один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» раскаялся в содеянном

Обвиняемому 26 лет, он дал показания, в которых подтвердил свою причастность. В то же время трое других подозреваемых — Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Рачаболизада* и Далерджон Мирзоев* — хоть и признали обвинения, раскаяния не выразили.