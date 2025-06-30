Надзиратель раскрыл роман бывшего зека и коллеги и лишился жизни

По словам матери погибшего, Морган знал домашний адрес Скотта, место парковки его автомобиля и даже имена его детей. В феврале 2024 года Морган исполнил угрозу. Он подкараулил Скотта у спортзала и расправился с ним. Мать уверена, что сын заплатил жизнью за стремление к справедливости.