Надзиратель раскрыл роман бывшего зека и коллеги и лишился жизни

В британском городе Скелмерсдейл бывший осужденный совершил шесть выстрелов в сотрудника пенитенциарного учреждения Ленни Скотта, мстя за разоблачение своей тайны. Об инциденте сообщает телеканал ITV.
Как установило расследование, Скотт пал жертвой мести. В марте 2020 года он обнаружил в камере Элиаса Моргана мобильный телефон, содержащий доказательства романтической связи заключенного с сотрудницей учреждения по имени Сара. Морган предложил выкупить устройство, однако Скотт отказался. Тогда осужденный пообещал ликвидировать сотрудника после освобождения.
По словам матери погибшего, Морган знал домашний адрес Скотта, место парковки его автомобиля и даже имена его детей. В феврале 2024 года Морган исполнил угрозу. Он подкараулил Скотта у спортзала и расправился с ним. Мать уверена, что сын заплатил жизнью за стремление к справедливости.
Женщина также рассказала, что после раскрытия запретной связи заключенного и надзирательницы Скотта уволили. Она возложила ответственность за это на коррумпированных сотрудников тюрьмы.
Совершив преступление, Морган скрылся на мотоцикле, погрузив его в фургон своего сообщника Энтони Клири. Обоих мужчин задержали, им предъявлены обвинения.
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