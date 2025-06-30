СБУ объявила в розыск блогера из России Апачева

18 июня российские певцы Аким Апачев и Юлия Чичерина записали композицию о «Маяках русского мира». По словам блогера, идея родилась в 2022 году, когда проходил первый форум «Юг молодой». Тогда в одном месте собрались Влад Татарский, Юрий Белоусов, Юлия Чичерина и Семен Пегов. Кроме того, в конце июня у Апачева откроется выставка в Москве «Космос наш».