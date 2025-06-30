СБУ объявила в розыск блогера из России Апачева

Блогера и певца из России Акима Апачева объявили (Гасанова) объявила в розыск служба безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что блогера объявили в розыск 8 мая прошлого года. На сайте СБУ он указан как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, говорится в статье.
18 июня российские певцы Аким Апачев и Юлия Чичерина записали композицию о «Маяках русского мира». По словам блогера, идея родилась в 2022 году, когда проходил первый форум «Юг молодой». Тогда в одном месте собрались Влад Татарский, Юрий Белоусов, Юлия Чичерина и Семен Пегов. Кроме того, в конце июня у Апачева откроется выставка в Москве «Космос наш».
Аким Апачев, устроивший скандал с граффити в Судже и нарушивший запрет на въезд в приграничные районы, после поездки в Курскую область не сможет долго избегать встречи с правоохранителями. С таким заявлением в марте выступил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, полиция пытается привлечь блогера к ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях, а также по одной статье закона Курской области.