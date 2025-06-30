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В Шелеховском районе несовершеннолетний мотоциклист погиб в аварии

Юный водитель не имел права на управление транспортным средством и не обучался в автошколе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Большой Луг Шелеховского района в аварии погиб 15-летний мотоциклист. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, подросток проживал в областном центре, ехал на транспортном средстве в защитной экипировке и шлеме.

— Автоинспекторы установили, что 56-летний владелец автомобиля «Nissan Delica» поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал навстречу, — рассказали в пресс-службе полиции.

Также правоохранители пояснили, что подросток не учился в автошколе и поэтому не имеет права управления мототранспортом. Его, кстати, юноше подарили родители. Полицейские начали проверку, сотрудники прокуратуры проконтролируют ее результаты.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области за неделю в ДТП погибли семь человек.