В Красноярске 7-летний мальчик выпал из окна и погиб

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
29 июня 2025 года вечером в Красноярске произошло трагическое событие — 7-летний мальчик погиб, упав из окна квартиры на улице Королева.
Следственные органы начали уголовное дело по факту несчастного случая, квалифицировав его как причинение смерти по неосторожности.
По информации следствия, ребенок находился дома вместе с матерью и бабушкой. В какой-то момент он пошел на кухню за водой, где окно было приоткрыто для проветривания. Предположительно, мальчик сел на подоконник и выпал с пятого этажа. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.
Семья не была на профилактическом учете. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые действия.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае шестилетний мальчик погиб от удара электрическим током.