В Красноярске 7-летний мальчик выпал из окна и погиб

По информации следствия, ребенок находился дома вместе с матерью и бабушкой. В какой-то момент он пошел на кухню за водой, где окно было приоткрыто для проветривания. Предположительно, мальчик сел на подоконник и выпал с пятого этажа. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.