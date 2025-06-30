В Шарыпове кассирша обокрала магазин на 35 тысяч рублей

За это время ей удалось похитить продуктов и наличных из кассы на сумму 35 тысяч рублей. В первые два дня она украла по 7 тысяч, а затем добавила еще 4 тысячи. Продукты она передавала своему сожителю, который не подозревал о незаконности действий своей партнерши, полагая, что все покупки были оплачены.