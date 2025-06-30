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В Шарыпове кассирша обокрала магазин на 35 тысяч рублей

В Шарыпове 22-летняя девушка, устроившаяся на работу кассиром, обокрала магазин всего за четыре смены.

В Шарыпове 22-летняя девушка, устроившаяся на работу кассиром, обокрала магазин всего за четыре смены.

За это время ей удалось похитить продуктов и наличных из кассы на сумму 35 тысяч рублей. В первые два дня она украла по 7 тысяч, а затем добавила еще 4 тысячи. Продукты она передавала своему сожителю, который не подозревал о незаконности действий своей партнерши, полагая, что все покупки были оплачены.

После того как владелица магазина подсчитала ущерб, она обратилась в полицию. Подозреваемая объяснила свои действия желанием сэкономить.

Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу, сообщили в краевом МВД.

Ранее рассказывали, что красноярец решил «проучить» ремонтников и украл у них инструменты.