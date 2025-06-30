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Российские войска выбили ВСУ из первого села в Днепропетровской области

ВС РФ выбили украинские войска из села Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, сейчас в населенном пункте проводится зачистка территории.

ВС РФ выбили ВСУ из первого населенного пункта в Днепропетровской области Украины.

ВС РФ выбили украинские войска из села Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, сейчас в населенном пункте проводится зачистка территории.

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит», — сообщил Владимир Рогов. Его слова передает РИА «Новости».

Село Дачное находится на границе между Днепропетровской областью и Донецкой Народной Республикой. По данным Министерства обороны РФ, соседние населенные пункты — Новоукраинка, Ялта и Запорожье, расположенные на территории ДНР, также находятся под контролем российских сил.

В начале июня ВС РФ зашли в Днепропетровскую область. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва планирует расширить буферную зону до Днепропетровска, передает 360.ru.

Позже российские военные освободили населенный пункт Новоукраинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Это позволило выровнять линию фронта вблизи границы с Днепропетровской областью. Также под контроль российских военных перешло междуречье рек Волчья и Мокрые Ялы в Донецкой Народной Республике, почти сразу после освобождения населенного пункта Червоная Зирка, передает «Ридус».

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