Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, житель Амурской области, … задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.