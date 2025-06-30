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Жителя Приамурья арестовали за попытку поджога военкомата

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июн — РИА Новости. Житель Приамурья заключён под стражу за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону СВО, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», сообщает управление ФСБ по Амурской области.

Источник: © РИА Новости

По данным ФСБ, местный житель являлся активным участником проукраинского канала в иностранном мессенджере «Telegram». Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Амурской области совместно с УФСБ по Восточному военному округу (ВВО), а также сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, житель Амурской области, … задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ведётся следствие. Амурчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.