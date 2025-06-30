Мгновенная гибель: автомобиль врезался в столб в поселке Ростовка под Омском

Около 23 часов в воскресенье, 29 июня, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в поселке Ростовка. Прибыв в Омский район, полицейские обнаружили погибшим 28-летнего водителя Toyota Corolla.
«По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением при движении по улице Парковой и совершил наезд на бетонное ограждение. Он скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии.
Ранее «КП Омск» сообщила, что водитель пассажирского автобуса грубо нарушил ПДД и создал опасную ситуацию на дороге.