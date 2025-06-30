Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мгновенная гибель: автомобиль врезался в столб в поселке Ростовка под Омском

О смертельном ЧП рассказали в полиции.

Источник: Комсомольская правда

Около 23 часов в воскресенье, 29 июня, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в поселке Ростовка. Прибыв в Омский район, полицейские обнаружили погибшим 28-летнего водителя Toyota Corolla.

«По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением при движении по улице Парковой и совершил наезд на бетонное ограждение. Он скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее «КП Омск» сообщила, что водитель пассажирского автобуса грубо нарушил ПДД и создал опасную ситуацию на дороге.