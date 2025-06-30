Трое человек попали в волгоградскую больницу после укуса каракурта

Как сообщает Облздрав, в Центр острых отравлений 25-й больницы Волгограда за последний месяц обратились трое человек, пострадавших от укусов ядовитого паука. У двух из них наблюдались серьезные симптомы: сильная боль, затрудненное дыхание, высокое артериальное давление, тахикардия и учащенный пульс. Все пострадавшие своевременно получили медицинскую помощь в специализированном стационаре, и в настоящее время их состояние удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает.