Трое человек попали в волгоградскую больницу после укуса каракурта

Как сообщает Облздрав, в Центр острых отравлений 25-й больницы Волгограда за последний месяц обратились трое человек, пострадавших от укусов ядовитого паука. У двух из них наблюдались серьезные симптомы: сильная боль, затрудненное дыхание, высокое артериальное давление, тахикардия и учащенный пульс. Все пострадавшие своевременно получили медицинскую помощь в специализированном стационаре, и в настоящее время их состояние удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает.
Каракурт или «черная вдова» — это паук средней величины, самки которого достигают 10−20 мм, а самцы — 4−7 мм. На брюшке самок и самцов имеются характерные красные пятна, окруженные белым окаймлением.
Симптомы отравления при укусе каракурта проявляются через 15−20 минут: возникает жгучая боль в месте укуса, которая постепенно распространяется на соседние участки тела. Спустя 20−40 минут могут появиться озноб, боли в груди и животе, а также общее чувство жжения и резкая слабость, иногда лишающая возможности передвигаться.
Также может возникнуть страх смерти, затрудненное дыхание, учащенный пульс и приглушенные сердечные тоны. Через три часа после укуса возможны судороги в конечностях, а через четыре-пять часов — тошнота, рвота и напряжение мышц живота.
Первая помощь при укусе включает обращение в медицинское учреждение, минимизацию движения пострадавшего и применение антигистаминов и обезболивающих средств.