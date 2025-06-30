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ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджечь здание военкомата

Житель Амурской области планировал диверсию и состоял в проукраинских Telegram-каналах.

В Амурской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, который пытался поджечь здание военкомата по заданию украинских кураторов. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Задержанный оказался активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram. Его целью было помешать отправке военнослужащих в зону специальной военной операции (СВО). Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте, и суд решил заключить его под стражу.

Ранее в Приморском крае сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на объекте Дальневосточной железной дороги. Двое молодых людей, действовавших по указаниям украинских координаторов, планировали поджечь релейные шкафы. Их также задержали и вскоре им предстоит предстать перед судом.