ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджечь здание военкомата

Задержанный оказался активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram. Его целью было помешать отправке военнослужащих в зону специальной военной операции (СВО). Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте, и суд решил заключить его под стражу.