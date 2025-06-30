Суд решит судьбу пансионата «Зелёная роща» в Самаре, заседание 1 июля

В Самаре продолжается острый спор вокруг пансионата «Зелёная роща», расположенного на территории санатория имени Чкалова.
Новый собственник объекта отказал арендаторам в продлении договора, поставив под угрозу существование учреждения и судьбу более чем сотни постояльцев.
Ситуация обострилась после того, как владелец заявил о планах создать на базе санатория кардиологический центр.
Арендаторы, в свою очередь, считают своё присутствие законным и отказываются освобождать помещения.
Скандал уже достиг уровня региональных властей. Вмешались прокуратура, министерство социальной защиты и Следственный комитет.
18 июня на месте побывала межведомственная комиссия, в которую вошли представители профильных министерств и правоохранителей. Поводом стало отсутствие холодного водоснабжения и вопросы к условиям проживания.
Министерство подготовило места в государственных пансионатах для временного размещения пожилых людей, но администрация «Зелёной рощи» отказалась от предложений, ссылаясь на мнение родственников.
Также чиновникам не позволили провести независимую проверку условий содержания. Об этом сообщила ГТРК «Самара».
Пансионат подал иск в Арбитражный суд с требованием признать договор аренды действующим. Кроме того, истец просил обязать владельца восстановить водоснабжение и не отключать его до окончания разбирательства.
Однако суд отказал в обеспечительных мерах, указав, что доказательств неправомерных действий ответчика предоставлено не было.
Следующее заседание назначено на 1 июля. Исход дела может определить дальнейшую судьбу как самого пансионата, так и десятков пожилых людей, которые там живут.
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