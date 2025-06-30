Мать-одиночка из Башкирии перевела мошенникам 2 млн рублей

В городе Октябрьском 42-летняя мать-одиночка стала жертвой мошенников. Женщина пытала найти дополнительный заработок и наткнулась на предложение о ставках.
Как сообщили в МВД Башкирии, неизвестная написала ей в мессенджере и предложила ей зарабатывать удаленно, посоветовав связаться со специалистом и дала его сотовый номер. Ее убедили купить подробную информацию о заработке.
В итоге в первый раз она перевела мошенникам почти 45 тысяч рублей. После этого оплатила «обучение» и «вложение в бизнес». Всего — около двух миллионов рублей. 100 тысяч были ее личными накоплениям, остальные взяла в кредит и заняла в долг у родственников.
По данному факту возбудили уголовное дело.