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В Краснодарском крае подросток получил удар током на вагоне

В Краснодарском крае подросток получил удар током на вагоне, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Инцидент произошел на станции «Краснодар-2» 29 июня. Оказался травмирован электротоком 13-летний мальчик, который залез на ж/д вагон.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции для установления обстоятельств произошедшего. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в станице Павловской другой подросток получил удар током на вагоне-цистерне. Несовершеннолетний взобрался на вагон-цистерну, стоящую на пути станции «Сосыка — Ростовская» и получил удар током. После произошедшего его госпитализировали с ожогами.

В Краснодаре ударило током залезшего на железнодорожный вагон подростка. Молодой человек пострадал, когда пытался перелезть через вагон.