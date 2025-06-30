В Краснодарском крае подросток получил удар током на вагоне

Ранее «АиФ-Юг» писал — в станице Павловской другой подросток получил удар током на вагоне-цистерне. Несовершеннолетний взобрался на вагон-цистерну, стоящую на пути станции «Сосыка — Ростовская» и получил удар током. После произошедшего его госпитализировали с ожогами.