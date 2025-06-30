Российские ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над Курской областью и Азовским морем

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Курской областью и Азовским морем. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что десять БПЛА сбили над Курской областью и 5 — над акваторией Азовского моря, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
29 июня система противовоздушной обороны уничтожила три украинских беспилотника в период с 16:00 до 18:00.
В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими регионами России.