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Российские ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над Курской областью и Азовским морем

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Курской областью и Азовским морем. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Курской областью и Азовским морем. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что десять БПЛА сбили над Курской областью и 5 — над акваторией Азовского моря, говорится в Telegram-канале Минобороны России.

29 июня система противовоздушной обороны уничтожила три украинских беспилотника в период с 16:00 до 18:00.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими регионами России.

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