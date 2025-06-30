Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП

О возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма. Одна из предварительных версий — человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.