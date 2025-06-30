Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Алуште сегодня: что происходит в зоне ЧП

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. В поселке Лазурное в Алуште продолжается тушение лесного пожара, открытых очагов горения на данный момент не наблюдается, происходит тление. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.

«Сводной группировке сил и средств с земли удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Открытых очагов горения не наблюдается, происходит тление», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Площадь пожара остается неизменной — 5 гектаров.

По состоянию на 07:00 30 июня вертолет Ми-8 МЧС России совершил 12 сбросов воды общим объемом 36 тонны. С нарастающий итогом авиация МЧС России уже совершила 49 сбросов воды (147 тонн) К ликвидации привлечены 347 человек и 55 единиц техники.

О возгорании сухой растительности спасателям сообщили в 15:03 в воскресенье. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма. Одна из предварительных версий — человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.