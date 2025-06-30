В Амурской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

Жителя Амурской области задержали при попытке поджечь военкомат, чтобы сорвать отправку военнослужащих в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщило УФСБ РФ по региону.
В отношении мужчины возбудили дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и заключили его под стражу. В ФСБ отметили, что задержанный был активным участником проукраинского канала в одном из мессенджеров.
Неправомерную деятельность амурчанина пресекли сотрудники УФСБ РФ по Амурской области, УФСБ РФ по Восточному военному округу (ВВО) и Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Амурской области.
Ранее в Новокузнецке Кемеровской области задержали несовершеннолетнего, который планировал устроить взрыв на территории городского военкомата.