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В Амурской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

Местный житель хотел сорвать отправку военнослужащих в зону СВО.

Источник: Аргументы и факты

Жителя Амурской области задержали при попытке поджечь военкомат, чтобы сорвать отправку военнослужащих в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщило УФСБ РФ по региону.

В отношении мужчины возбудили дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и заключили его под стражу. В ФСБ отметили, что задержанный был активным участником проукраинского канала в одном из мессенджеров.

Неправомерную деятельность амурчанина пресекли сотрудники УФСБ РФ по Амурской области, УФСБ РФ по Восточному военному округу (ВВО) и Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Амурской области.

Ранее в Новокузнецке Кемеровской области задержали несовершеннолетнего, который планировал устроить взрыв на территории городского военкомата.