В суд направили дело председателя совета директоров «АвтоВАЗбанка» Николая Тарана

Напомним, «АвтоВАЗбанк» был открыт в 1988 году и базировался в Тольятти. В 2011 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило, а в 2012 и 2013 гг. подтвердило Банку АВБ кредитный рейтинг на уровне А — «Высокий уровень кредитоспособности». Но уже в 2015 г. АВБ передали на санацию Промсвязьбанку, а 7 марта 2019 г. ликвидировали путем присоединения к банку «Траст». В уголовном деле о выводе денег из «АвтоВАЗбанка» уже давно фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях «ПромТехСтейт» и «ПромТехРециклинг».