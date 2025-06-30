Раскрыты подробности о гибели пожарных, в которых стреляли из засады

Возгорание в американском штате Айдахо, сопровождавшееся стрельбой, было умышленно организовано для внезапного нападения на прибывших спасателей, информирует телеканал NBC, ссылаясь на заявления местных представителей власти.
Ранее поступали сведения, что двое сотрудников пожарной службы стали жертвами нападения злоумышленника при ликвидации природного пожара на территории Айдахо.
«Они (чиновники — прим. ред.) говорят, что пожарные прибыли к нарочно созданному пожару, после чего в них начали стрелять, добавляя, что слово “засада” точно описывает то, что случилось с первыми прибывшими на место», — передает телеканал.
Представитель федеральных ведомств также сообщил журналистам, что предварительный анализ ситуации свидетельствует: поджог был совершен с целью создания смертельной ловушки для пожарных расчетов.
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