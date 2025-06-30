Невозможная вонь: у остановки общественного транспорта в Омске слили нечистоты

В Омске зафиксирован незаконный слив нечистот возле остановки общественного транспорта ЗАО МПК Компур. Очевидцы зафиксировали автомобиль, водитель которого бесцеремонно слил отходы прямо у дороги, где регулярно курсируют автобусы маршрутов № 8, № 90 и № 196. От места слива исходит сильный зловонный запах, жалуются омичи.
По информации очевидцев, на данном участке неоднократно замечали такие автомобили. Некоторые даже не доезжают до колодцев, а осуществляют сброс отходов прямо на поверхность земли. Координаты места незаконного слива: 55.001779, 73.212623.
Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, информация о данном случае уже передана специалистам эконадзора для проведения проверки. Ожидается, что результаты будут обнародованы к 2 июля 2025 года.
Напомним, что ранее «Омский водоканал» выступил с инициативой увеличения штрафов за несанкционированный сброс сточных вод. По данным предприятия, ежегодно около 1,5 млн кубометров жидких отходов (объем, сравнимый с 600 олимпийскими бассейнами) поступает от частных домовладений и предприятий, не подключенных к центральной канализации. При этом значительная часть таких отходов утилизируется нелегально — в оврагах, на пустырях и в природных зонах.