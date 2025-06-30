Невозможная вонь: у остановки общественного транспорта в Омске слили нечистоты

Напомним, что ранее «Омский водоканал» выступил с инициативой увеличения штрафов за несанкционированный сброс сточных вод. По данным предприятия, ежегодно около 1,5 млн кубометров жидких отходов (объем, сравнимый с 600 олимпийскими бассейнами) поступает от частных домовладений и предприятий, не подключенных к центральной канализации. При этом значительная часть таких отходов утилизируется нелегально — в оврагах, на пустырях и в природных зонах.