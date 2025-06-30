Минобороны РФ: За ночь расчёты ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

Десять дронов сбили над территорией Курской области. Ещё пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Азовского моря. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше